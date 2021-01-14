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قيمة وقامة.. تامر أمين ناعيا صفوت الشريف: مدينة الإنتاج الإعلامي أنشئت في عهده

الخميس 14/يناير/2021 - 08:55 م
صفوت الشريف
صفوت الشريف
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هاني حسين
نعى الإعلامي تامر أمين،  صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، الذي وافته المنية أمس، قائلا:"  مصر فقدت قيمة وقامة من العمل الوطني والقومي والسياسي في مصر على مدار أكثر من نصف قرن".

وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أن صفوت الشريف كان يعاني من مرض سرطان الدم منذ 5 سنوات وكان يتم علاجه وكانت حالته صعبة ولكنه توفى اثناء جلسة العلاج بالكيماوي.

 وتابع تامر أمين :" ربنا يلهم أسرة الإعلام المصري الصبر والسلوان على فراق صفوت الشريف"، مضيفا:"  انا من الجيل الذي ظهر عندما كان صفوت الشريف وزيرا للإعلام ".

 وأكمل تامر امين:"  استمر صفوت الشريف وزيرا للإعلام حوالي 22 عاما، والإعلام المصري  كان في القمة والصدارة وكان له السبق عندما كان صفوت الشريف وزيرا للإعلام ".

 ولفت تامر امين :"  تم إطلاق القناة المصرية الفضائية في عهد صفوت الشريف كما تم إطلاق اول قمر صناعي عربي والنايل سات في عهد صفوت الشريف وفي عهده تم إنشاء اول مدينة الانتاج الاعلامي في مصر والشرق الأوسط ".
 
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