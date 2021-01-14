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رياضة

قرار صادم.. إيقاف مستحقات لاعبي الاتحاد السكندري

الخميس 14/يناير/2021 - 09:16 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى بالتنسيق مع الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة والكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إيقاف جميع المستحقات المالية للفريق لحين تحسن النتائج والأداء خلال المباريات القادمة.

جاء قرار  مجلس إدارة النادى عقب هزيمة الفريق اليوم أمام نادى الجونة  والأداء غير الجيد في بعض المباريات وخاصة مباراة اليوم، رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح سواء مالية أو إدارية.

و مجلس إدارة النادى بالتنسيق مع الكابتن إبراهيم حسن و الكابتن حسام حسن بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق مُجددًا  وتحقيق آمال و طموحات جماهيره و مجلس إدارته و إدارته الفنية ، و يدعو جماهير الثغر العظيمة لمساندة فريقها للعودة من جديد للأداء المميز الذي قدمه الفريق و أشاد به الجميع في بداية هذا الموسم ، و ذلك بدعم و مساندة جماهير النادى العظيمة.
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