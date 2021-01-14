شاهد.. سلمي أبو ضيف تتألق بالمجوهرات في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تظهر سلمي أبو ضيف باطلالة جريئة، مرتدية بلوزة باللون الأسود، تاركة شعرها منسدلًا علي كتفيها، مع ميك أب جريء يبرز ملامح وجهها.

واعتمدت سلمي ابو ضيف علي وضع عدد من الإكسسوارات الأنيقة، فتزينت بعقد باللونين الفضي والذهبي حول عنقها، مع خواتم واساور في كل من يديها الاثنتين باللون الذهبي.

وعلقت سلمي أبو ضيف علي الصور كاتبة: "مجوهرات".

ومن المعروف عن سلمى حبها للإطلالات الجريئة، فهي لها ذوق وطابع خاص يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.