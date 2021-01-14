ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حبيب قلبي.. مريم عامر منيب تعلن وفاة جدها

الخميس 14/يناير/2021 - 10:23 م
صدى البلد
Advertisements
يارا عمرو

أعلنت الفنانة مريم عامر منيب، عن وفاة جدها محمد الالفي، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وكتبت مريم عامر منيب: "انا لله وانا اليه راجعون، توفي الي رحمة الله جدي حبيب قلبي محمد الالفي، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين، ادعو له بالرحمة والمغفرة".

 

وكانت أغنية "عامل إيه في حياتك" لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب حققت 8 ملايين و343 ألف مشاهدة بعد طرح الكليب بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 27 نوفمبر الماضي.


أغنية "عامل إيه في حياتك"، عبارة عن دويتو بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.



أغنية عامل إيه في حياتك، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.



وتولى إنتاج أغنية عامل إيه في حياتك شركة Nj Music Productions، التي يبدو أنها سوف تشهد تعاونا كبيرا بينها وبين مريم عامر منيب في الفترة المُقبلة، لاسيما بعد نجاح الأغنية. 

حبيب قلبي.. مريم عامر منيب تعلن وفاة جدها
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حارب كورونا .. أخصائية تغذية تقدم نصائح لتقوية المناعة

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند