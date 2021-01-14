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أخبار العالم

لمحاربة الإرهاب.. المركزي الكويتي يصدر بيانا عاجلا لجميع البنوك

الخميس 14/يناير/2021 - 11:30 م
البنك المركزي الكويتي
البنك المركزي الكويتي
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محمود نوفل
أصدر بنك الكويت المركزي تعميمها ضم أسماء 37 كيانًا وفردًا تم توزيعه على جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة  لتزويده بأي معلومات متوافرة عنهم. 

وأوضح التعميم الصادر عن البنك المركزي الكويتي أن ذلك يأتي  تنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأفاد المركزي الكويتي في تعميمه، أن لجنة وزارة الخارجية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تلقت من مركز تمويل استهداف الإرهاب (TFTC) بالأمم المتحدة كتابًا في شأن إدراج عدد من الأفراد والكيانات وسفن مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس وحزب الله - على قائمة الإرهاب، لافتا إلى أن الإدراج سيكون بشكل توافقي بإجماع الدول الأعضاء. 

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في بيان سابق بأن الأسماء تعود لـ19 فردًا، و13 كيانًا، و5 ناقلات نفط لها علاقة مع الجهات المذكورة، مبينة أن مصادر تمويل الحرس الثوري وحزب الله لاتزال ملاحقتها من أولويات اللجنة على مستوى العالم.

وطلبت اللجنة تزويدها بجميع أسماء الأفراد والكيانات التي تتعامل مع الأسماء المطلوبة، وهم:

1 - إسماعيل قاآني

2 - محمد حجازي

3 - رستم قاسمي

4 - مرتضى قاسمي

5 - علي قصير

6 - شمس الله أسدي

7 - شركة «Africo 1 Off-Shore SAL»

8 - محمد رضا علي أكبري

9 - KISH P&I Club

10 - محمد قصير

11 - محمد قاسم البزال

12 - شركة «Hokoul S.A.L Offshore»

13 - مجموعة «Talaqi»

14 - شركة «Alumix»

15 - نغم الحياة

16 - شركة «Tawafuk»

17 - محمود عشتاري

18 - شركة «Hamrahan Pishro»

19 - علي رضا تانجسيري

20 - عباس غلام شاهي

21 - غلام زيراهي

22 - يدالله بادين

23 - منصور رافانكار

24 - علي أوزمال

25 - IRGC-Qods Force

26 - بنك «أنصار»

27 - أنصار للصرافة

28 - أطلس للصرافة

29 - آية الله إبراهيمي

30 - علي رضا عطاباكي

31 - شركة منابيع ثروة الجنوب

32 - شركة الطيف للتعدين

33 - ناقلة نفط «Jasmin» التابعة لشركة «Africo 1 Off-Shore SAL»

34 - ناقلة نفط «Destiny» التابعة لشركة «HOKOUL»

35 - ناقلة «Happiness I» التي أبدت شركة «HOKOUL» اهتمامًا بها

36 - ناقلة «Sinopa» التي أبدت شركة «HOKOUL» اهتمامًا بها

37 - ناقلة «Delice» التي أبدت شركة «HOKOUL» اهتمامًا بها
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