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نقلت تحيات المستشارة للرئيس.. رئيس سيمنز: ميركل دعت السيسي لزيارة ألمانيا لإجراء مباحثات.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 11:42 م
رئيس سيمنز
رئيس سيمنز
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هاني حسين
قال جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، إن الرئيس السيسي معروف باهتمامه بالتفاصيل وهو يعرف تماما جوهر الأمور ودائما لديه إطلاع جيد على البنود والشروط لأي مشروع.

وأضاف جو كايسر في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "وتشرفت بنقل تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل له وللأمر أهمية كبيرة لديها".

وتابع جو كايسر: "والمستشارة الألمانية دعت الرئيس السيسي لزيارة ألمانيا لإجراء محادثات مستقبلية حول العلاقات المصرية الألمانية والمصرية الأوروبية ويرجع هذا إلى الدور الذي تلعبه مصر كدولة في أفريقيا والشرق الأوسط".
 
وأكمل جو كايسر: "تحدثت في لقائي مع الرئيس السيسي عن اقتصاد الهيدروجين إذ تتمتع مصر بوفرة في الغاز".

ولفت جو كايسر: "القطار السريع الذي ننفذه جيد للكوكب لأن معدل الاهتزاز لكل راكب فيه أقل من نظيرتها في السيارات والطائرات وشبكة القطار السريع موثوق فيها".
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