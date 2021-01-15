طلبا إحاطة ضد وزيرة الصحة في اليوم الأول لعمل مجلس النواب

تقدم النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بطلبي إحاطة ضد الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة حول بطء العمل فى مستشفى السنطة المركزي والذي يخدم مئات الآلاف من أهالى مركز السنطة.





كما تقدم النائب أيضا بطلب إحاطة لوزيرة الصحة حول نقص الاكسجين في مستشفى زفتى العام، حيث جاءت هذه طلبات الإحاطة فى أول أيام عمل لمجلس النواب الحالي.





وتنص المادة 212 من لائحة مجلس النواب على أن لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.





ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.





ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.