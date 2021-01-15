سيراميكا كليوباترا يواجه إنبي في الدوري المصري

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه إنبي اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني العودة لطريق الانتصارات بعد تقديمه أداء جيد وقوي خلال المباريات السابقة لتحسين مركزه في جدول الترتيب.





علي جانب آخر، يحاول فريق انبي حصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب وتعويض نزيف النقاط التي تعرض لها منذ انطلاق الموسم.





أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لمواجهة إنبي الجمعة بالدوري.





وأكد المدير الرياضي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، أن ناديه تلقى إخطارا رسميا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أكدت خلاله سلبية مسحة كافة اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.





ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد ثماني نقاط بينما جاء فريق إنبي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.





وتضم قائمة فريق سيراميكا كليوباترا 22 لاعبا هم: حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: أحمد محسن - عبد الله محمود - سيف تقا - طارق سامي - محمد جمال - رجب بكار - محمود صقر.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمود نبيل - وينفول كوبينا - محمد حسن - محمد توني - عبد الرحمن بودي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - محمد ابراهيم - شريف دابو - شادي حسين - أحمد أمين أوفة - مصطفى ميسي - فونسينيو.



