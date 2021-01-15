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فن

أول تعليق من أحمد زاهر على انضمام حسين فهمي لبطولة فيلم فارس

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:32 ص
حسين فهمي
حسين فهمي
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مصطفى كرم
علق الفنان احمد زاهر على انضمام النجم حسين فهمي لبطولة فيلم " فارس" الذي سيتم استكمال تصويرة خلال الأيام المقبلة. 

ونشر أحمد زاهر مجموعة من الصور له مع الفنان حسين فهمي ومنتج الفيلم أثناء التعاقد وعلق عليها قائلا "انضم الواد التقيل النجم الكبير حسين فهمي لبطوله فيلم #فارس يارب التوفيق من عندك #فارس تاليف #حسام_موسي و اخراج #رؤوف_عبد_العزيز وانتاج #ايمن_يوسف شركه الجذور ايام و يتم الاعلان عن باقي ابطال الفيلم ادعولنا". 

فيلم "فارسإنتاج أيمن يوسف ومن تأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويأتي هذا العمل بعد نجاح فيلم زاهر «زنزانة 7»، الذى عرض نهاية موسم الصيف الماضي.

واستغل المخرج رؤوف عبد العزيز، توقف التصوير خلال فترة الاحتفال برأس السنة، وقام بترشيح العديد من النجوم المقرر التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة لمسلسله الجديد الطاووس.

يذكر أن الفنان أحمد زاهر يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، والذي بدأ عرضه يوم 27 ديسمبر الماضي 2020
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