ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طلائع الجيش يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام وادي دجلة

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:52 ص
طلائع الجيش
طلائع الجيش
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق طلائع الجيش منافسه وادي دجلة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

ويسعي فريق طلائع الجيش لتحقيق الثلاث نقاط الاولى له في مسابقة الدوري حيث فشل في تحقيق أى انتصار حتي الان وسقط في فخ التعادل مرة واحدة وخسر في 5 مواجهات . 

ويحاول فريق وادي دجلة تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعد سلسلة من النتائج السلبية التى حققها منذ انطلاق الدوري . 

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الاخير في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد نقطة وحيدة وجاء فريق وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لتحسين مركزه.. أرسنال يسعى للفوز على توتنهام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. بكري: محمد أبو العينين له دور برلماني كبير منذ التسعينيات.. رئيس سيمنز: الرئيس السيسي يسير على المسار الصحيح.. حقيقة تقديم الدكتور علي عبد العال استقالته لـ مجلس النواب

بسبب بايدن.. ترامب يوسع القيادة العسكرية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل

الأزهر x أسبوع.. تهنئة رئيس البرلمان الجديد وتعديل درجة النجاح للشهادة الثانوية

حقيقة الكلام أثناء الوضوء.. هل يبطله أم لا ؟

عزل 12 ألف مجند.. الجيش الإسرائيلي يسجل رقمًا قياسيًا بإصابات كورونا

وزيرا الرياضة والصحة يتفقان على إجراء تحليل الـ pcr يوميا لجميع الفرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور