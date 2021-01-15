طلائع الجيش يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام وادي دجلة

يستضيف فريق طلائع الجيش منافسه وادي دجلة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصري الممتاز .





ويسعي فريق طلائع الجيش لتحقيق الثلاث نقاط الاولى له في مسابقة الدوري حيث فشل في تحقيق أى انتصار حتي الان وسقط في فخ التعادل مرة واحدة وخسر في 5 مواجهات .





ويحاول فريق وادي دجلة تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعد سلسلة من النتائج السلبية التى حققها منذ انطلاق الدوري .



