انخفاض أسعار النفط والبرلميل يسجل 55.96 دولارا

انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن كبحت مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب كورونا.
ووفقا لوكالة رويترز فقد هبط برنت بنسبة 8ر0 بالمئة إلى 96ر55 دولارا للبرميل بعد أن ربح 6ر0 بالمئة أمس.
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وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5ر0 بالمئة إلى 28ر53 دولارا للبرميل بعد أن زاد أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
ووفقا لوكالة رويترز فقد هبط برنت بنسبة 8ر0 بالمئة إلى 96ر55 دولارا للبرميل بعد أن ربح 6ر0 بالمئة أمس.
أقرأ ايضا ..رئيس جهاز الصالحية الجديدة: طرح 109 قطع أراضٍ سكنية متميزة وأكثر تميزًا للمرة الأولى بالمدينة
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5ر0 بالمئة إلى 28ر53 دولارا للبرميل بعد أن زاد أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.