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اقتصاد

انخفاض أسعار النفط والبرلميل يسجل 55.96 دولارا

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:21 م
انخفاض اسعار النفط
انخفاض اسعار النفط
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وكالات
انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن كبحت مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب كورونا.

ووفقا لوكالة رويترز فقد هبط برنت بنسبة 8ر0 بالمئة إلى 96ر55 دولارا للبرميل بعد أن ربح 6ر0 بالمئة أمس.

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وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5ر0 بالمئة إلى 28ر53 دولارا للبرميل بعد أن زاد أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

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