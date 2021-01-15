لمواجهة كورونا..حملات مكبرة لتطهير المساجد بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودورالعبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا على سلامة الجميع.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دوريه للمرور علي المنشآت العامه والحكومية والمقاهي والمحال التجاريه للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وخاصة مع زياده أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.

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وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات تطهير مكبرة بنطاق المركز والوحدات المحليه لتطهير وتعقيم المساجد قبل أداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس حيث قامت رئاسة الوحدة المحلية بالعصايد بشن حملة تطهير بجميع المساجد بالقرى التابعة للوحدة المحلية و التنبيه على المصلين بإحضار سجادة الصلاة الخاصة به و إرتداء الكمامة الواقية كما قامت رئاسة الوحدة المحلية بصافور بتطهير المساجد مع التنبيه بالإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية وغلق دورات المياه أمام المصلين منعًا لإنتشار العدوى مع ضرورة وجود مسافة بينية بين المصلين داخل المساجد.

وقامت رئاسة الوحدة المحلية بدبيج بتطهير المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة وفتح المسجد قبل أن الصلاه وغلقها مباشرة بعد اداء الصلاة ومنع تجمعات المواطنين امام المسجد حرصًا على صحة وسلامة الجميع

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن فرق قوات الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية بالشرقية مازالت لليوم الثامن على التوالي تواصل أعمال البحث عن جثمان ضحية حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبري الزوامل العلوي بترعة الإسماعيلية، والذي أسفر عن حالة وفاة وإصابة 4 أخرين، تم إنفاذ وإنتشال 3 منهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وجاري البحث عن الرابع ، والذي جرفته المياه بعيدًا ولم يتم تحديد موقعه حتى الأن.

وأضاف المحافظ أنه فور تلقي غرفة الأزمات و الكوارث بالديوان العام إخطارًا بالحادث بادر على الفور بالتواصل مع اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية وإخطار قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث وإنتشال المصابين والسيارة ، حيث تم الدفع بقوات من الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية والعقيد شريف بكر وكيل الإدارة.

وتمكنت القوات من إنتشال السيارة من أعماق المياه و إستخراج شخص تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وانتشال 3 أخرين ونقلهم لمستشفى بلبيس المركزي لتوفير أوجه الرعاية العلاجية و الصحية لهم.

وأشار المحافظ الي انه تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها الحثيثة للبحث عن إنتشال جثمان الشاب الرابع والذي جرفته المياه بعيدا.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لإنتشال الجثمان ، وأن الجميع متواجد ويُتابع على مدار الساعة لحين استخراجه، من خلال الإستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ النهري.