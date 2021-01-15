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رياضة

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:14 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نظام مواجهات  كأس العالم للأندية، بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي، من البطولة.

وجاء انسحاب نادي أوكلاند سيتي، بسبب تدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا، حسبما أشار بيان الفيفا منذ قليل.

وأكد الفيفا بيان الفيفا، أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام بشكل طبيعي بعد انسحاب أوكلاند سيتي، حيث ستنحصر المنافسة بين الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيجريس، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرّر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية.

وأشار البيان، إلى أن مباراة الجولة الأولى لن تقام بعد انسحاب أوكلاند سيتي، وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني وبخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير.

منافس الأهلي في كأس العالم للأندية:

بعد انسحاب أوكلاند سيتي، سيواجه الأهلي أحد فرق (الدحيل القطري -  أولسان  هيونداي " بطل آسيا" - تيجريس أونال المكسيكي " بطل الكونكاف")، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تجري قرعة بطولة كأس العالم للأندية يوم 19 يناير الجاري، بمدينة زيورخ السويسرية.

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