لو الشقة مش عجباك.. شروط وطرق تبديل شقق الإسكان الاجتماعي كاملة

تحويلات شقق الإسكان الاجتماعي .. أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، للحاجزين لشقق محدودي الدخل ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" فرصة تحويلات شقق الإسكان الاجتماعي من خلال التحويل بين المدن الجديدة في حالة عدم توافر وحدات تناسب عدد المتقدمين.
تحويلات شقق الإسكان الاجتماعي
وتم اتاحة تحويلات شقق الإسكان الاجتماعي من مدينة لاخري لأول مرة في عام 2015 حينما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي منح كافة المتقدمين للاعلان الخامس لحجز حوالي 2000 شقة بالقاهرة الجديدة لوحدات ضمن المشروع والذين تجاوز عددهم 90 الف مواطن، وذلك بأن يقوموا بـ تحويلات شقق الإسكان الاجتماعي من مدينة لمدينة من ثلاثة "الشروق أو 15 مايو أو بدر".
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وبالفعل تقدم المواطنين خارج الأولوية ومنطبق عليهم الشروط للتحويل للمدن الثلاثة المتاحة وقبول تحويلات شقق الإسكان الاجتماعي من مدينة لمدينة جديدة آخرى.
تبديل شقق الإسكان الاجتماعي
وتم اتاحة تبديل شقق الإسكان الاجتماعي من خلال التحويل من موقع الي اخر في الاعلان الثامن للمشروع في النصف الثاني من 2016، حينما تقدم نحو 9 الاف مواطن بـ تبديل شقق الإسكان الاجتماعي وذلك لحجز شقق في منطقة الوراق بعد عجز محافظة الجيزة عن توفير أراضي كافية لهذا العدد فقررت الوزارة تحويلهم لمدينة 6 اكتوبر.
وكذا للحاجزين بمدينة حلوان تم تبديل شقق الإسكان الاجتماعي حيث تحولوا لمدينتي 15 مايو وبدر بعد اكتشاف عدم سلامة الموقع الذي وفرته محافظة القاهرة للبناء لوجود تلوث بيئي قريب من الموقع.
كما أتاحت الوزارة للحاجزين بمدينة اكتوبر ضمن الاعلان التاسع للمشروع تبديل شقق الإسكان الاجتماعي من خلال التحويل للاعلان العاشر بشروط وأسعار الاعلان الاحدث، وبالفعل تحول نحو 15 الف شخص خارج الاولوية من الاعلان التاسع للعاشر لكن بنفس المدينة.
شروط التحويل لشقق الإسكان الاجتماعي
أما عن شروط التحويل لشقق الإسكان الاجتماعي فيشترط للتحويل من اعلان لاخر او من مدينة لاخري ان يكون الحاجز للوحدة لم يسترد مقدم جدية الحجز والشرط الثاني من شروط التحويل لشقق الإسكان الاجتماعي هو ألا يكون ممن سبق له التخصيص أو قام بالتحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.
ومن شروط التحويل لشقق الإسكان الاجتماعي أيضا أنه في حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا).
موقع تحويل شقق الإسكان الاجتماعي
أما هم كيفية التقديم لـ تبديل شقة بالإسكان الإجتماعي فأن موقع تحويل شقق الإسكان الاجتماعي هو ان يقدم العميل إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه، ولا يعتد بأي طلب بالمخالفة لتلك الشروط.
وعن موقع تحويل شقق الإسكان الاجتماعي فأنه لا يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري فقط (https://cservices.shmff.gov.eg)، بل يجب ان يرفق التحويل الورقي عبر مكاتب البريد.
خطوات تبديل شقة الإسكان الأجتماعي
بعد أن أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبديل التخصيص بين المواطنين المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي، فيجب أن يتبع الخطوات التالية وإستيفاء الشروط والمواصفات الموضوعة.
- على الراغبين في استبدال الوحدات كتابة إقرار كتابى بالموافقة على التبديل المطلوب.
- تبديل الشقق يتم من خلال الحفاظ على فارق الأسعار بين الشقق.
- لا بد أن تكون الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي فقط.
- الحصول على موافقة من البنكين الممولين للشقتين.