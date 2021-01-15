لو الشقة مش عجباك.. شروط وطرق تبديل شقق الإسكان الاجتماعي كاملة

تحويلات شقق الإسكان الاجتماعي

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شروط التحويل لشقق الإسكان الاجتماعي

ومن شروط التحويل لشقق الإسكان الاجتماعي أيضا أنه في حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة لسداد رسوم جدية التحويل بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقًا).

موقع تحويل شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات تبديل شقة الإسكان الأجتماعي

بعد أن أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبديل التخصيص بين المواطنين المستفيدين بشقق الإسكان الاجتماعي، فيجب أن يتبع الخطوات التالية وإستيفاء الشروط والمواصفات الموضوعة.





- على الراغبين في استبدال الوحدات كتابة إقرار كتابى بالموافقة على التبديل المطلوب.

- تبديل الشقق يتم من خلال الحفاظ على فارق الأسعار بين الشقق.

- لا بد أن تكون الشقق في مشروع الإسكان الاجتماعي فقط.

- الحصول على موافقة من البنكين الممولين للشقتين.