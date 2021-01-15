متأثرا بـ كورونا.. وفاة القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة العذراء بمدينة نصر

رحل عن عالمنا اليوم القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولى بمدينة نصر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولد القمص رويس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر في الثامن من سبتمبر 1953 باسم فريد صبحي يعقوب، وسيم قسا في 16 يونيو 1994 ، فيما حصل على رتبة القمصية في 19 ديسمبر 2015.

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وأقيمت صلاة الجناز بعد ظهر اليوم الجمعة بكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي، بحضور الأباء الكهنة وأسرة الأب المتنيح وتم بث الصلاة عبر الصفحة الرسمية وقناة الكنيسة على يوتيوب.

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ونشرت الصفحة الرسمية لكنيسة السيدة العذراء مريم والبابا أثناسيوس الرسولي أن القمص الراحل رويس يعقوب رحل عن عالمنا ليشارك ويسبح مع الملائكة والقديسين وقد كان محبا للصلاة والتسبيح وخدم بأمانة وهدوء ووداعة لمدة 27 عاما في الخدمة الكهنوتية.

وذكرت أن الأب الراحل لم يكف عن الصلاة والافتقاد والرعاية، وأنه أحب وخدم الجميع ببشاشة وحكمة وهدوء وله في قلب الجميع حبة كبيرة.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القمص داود لمعي المسؤول عن خدمة " سان بول" وكهنة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في جزر الفلبين، القس مينا موريس بالعاصمة مانيلا والقس كيرلس هاني بجزيرة تاكلوبن.

واستعرض قداسة البابا تواضروس الثاني معهم تقريرًا عن النشاط الرعوي لكنيستنا القبطية بجزر الفلبين خلال عام ٢٠٢٠، حيث قامت الكنيسة بدور ملحوظ في رعاية وخدمة أبنائها والمجتمع المحيط بها في الفلبين من خلال الاجتماعات الروحية والأنشطة المجتمعية والكورسات المتخصصة والخدمات الصحية التي قدمتها لمساعدة أبنائها والشعب المتضرر من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم افتتاح عيادة الأسنان الخيرية بحضور السفير المصري في الفلبين السيد أحمد شهاب الدين وطاقم السفارة المصرية، كما قام أيضًا السفير المصري بتهنئة الكنيسة والشعب بعيد الميلاد المجيد ونقل إلى الكنيسة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أيضًا بتقديم خدمة طبية للجالية الفلبينة في مصر بحضور السفير الفلبيني بالقاهرة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الخميس، بالمقر البابابوي بالقاهرة، رئيسات أديرة الراهبات.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه جمع قداسة البابا تواضروس الثاني ورئيسات الأديرة جلسة أبوية تعرف خلالها على الأوضاع داخل الأديرة، وقدمن الراهبات التهنئة للبطريرك بعيد الميلاد المجيد.