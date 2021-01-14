ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل رئيسات أديرة الراهبات بالمقر البابوي

الخميس 14/يناير/2021 - 02:53 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بالمقر البابابوي بالقاهرة، رئيسات أديرة الراهبات.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه جمع قداسة البابا تواضروس الثاني ورئيسات الأديرة جلسة أبوية تعرف خلالها على الأوضاع داخل الأديرة، وقدمن الراهبات التهنئة للبطريرك بعيد الميلاد المجيد.

اقرأ أيضًا|

ورئيسات الأديرة اللواتي حضرن اللقاء هن «تماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، تماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس بحارة الروم، تماف تكلا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة، تماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، تماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة».

اقرأ أيضًا|

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم  الخميس بعيد الختان، حيث أقيمت صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس والأديرة والإيبراشيات في مصر وبلاد المهجر.

و"عيد الختان" هو عيد سيدي صغير يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة التي جاءت في (تك 17: 9-14): «هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر في أجيالكم.. فيكون عهدي في لحمكم عهدًا أبديًا.. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي.

و«الختان» هو شريعة يهودية أملاها الله لخليله إبراهيم، والذي ميز بها شعبه عن بقية شعوب الأرض حينها، وهو من الشعائر المعروفة في اليهودية، وهو قطع لحم غرلة كل ذكر ابن ثمانية أيام. وقد جعل هذا الطقس علامة عهد بين الله وإبراهيم الذي اختتن هو وأهل بيته وعبيده الذكور. وكان الختان يقوم به عادة رب البيت أو أحد العبرانيين، وأحيانا الأم وقد ختن إبراهيم وهو في التاسعة والتسعين وإسماعيل وهو في الثالثة عشرة ثم تجددت سنة الختان لموسى فقضي ألا يأكل الفصح رجل أغرل. وكان اليهود يحافظون كل المحافظة على هذه السنة وقد أهملوها أثناء رحلتهم في البرية. 

على أنه عند دخول أرض كنعان صنع يشوع سكاكين من الصوان وختن الشعب كله. وكان مفروضًا على كل الغرباء الذين يقبلون الدخول في اليهودية أن يخضعوا لهذا الفرض مهما تكن أعمارهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبول راهب جديد بدير برية الأساس بنقادة وسيامة إثنين "قسيسية"

مطران كاثوليك المنيا يلتقى أعضاء مكتب التعليم المسيحي

مطران الكنيسة اللاتينية في مصر يزور بطريركية الروم الأرثوذكس

البابا تواضروس الثاني يستقبل مطران أبو تيج وصدفا

ترشيحاتنا

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

ببدلة الرقص.. فيفي عبدة تستعيد ذكرياتها مع عمر الشريف

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف على التفاصيل

من ساسى لزيزو ومصطفى محمد.. نجوم أثاروا الجدل حول رحيلهم من الزمالك

قناتان مفتوحتان على النايل سات تنقلان مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو بـ السوبر الإسباني

8 شائعات تعليمية هزت السوشيال ميديا منذ أول يناير حتى الآن.. اعرف حقيقتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من النحافة.. 3 طرق آمنة وصحية لـ زيادة الوزن

بإطلالة كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها على إنستجرام

هيونداي تستعد لطرح ايونيك 5 الكهربائية بالكامل.. صور