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أخبار العالم

واشنطن تعلن خفض القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان إلى 2500 فرد

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:41 م
الجيش الأمريكي في
الجيش الأمريكي في العراق
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أحمد محرم
أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر خفض حجم القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان إلى 2500 فرد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر بيانًا مقتضبًا أمس، ذكر فيه أن القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا حاليًا وصلت إلى أقل حجم لها منذ سنوات، مؤكدًا التزامه بإنهاء "الحروب التي لا تنتهي".

وأضاف ترامب في بيانه أن إدارته أنفقت 2.5 تريليون دولار لتحديث القوات المسلحة الأمريكية وتجهيزها بمعدات مصنوعة في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر توسيع القيادة العسكرية في المنطقة العربية لتشمل إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن قرار ترامب يهدف للتأثير على أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن العسكرية.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأمريكية ستشرف على سياسة واشنطن العسكرية التي تشمل كل من إسرائيل والدول العربية، وذلك لأول مرة منذ عشرات السنوات.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية القديمة قد وضعت بسبب الخلاف بين إسرائيل وبعض حلفاء واشنطن من الدول العربية. 
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