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رياضة

فيرنانديز يتفوق على محمد صلاح بإنجاز تاريخي

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:44 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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مجدي سلامة
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، فوز البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن شهر ديسمبر الماضي.

ونافس فرنانديز على الجائزة، كلًا من محمد صلاح (ليفربول) - أنور الغازي (أستون فيلا) - ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا) - بن مي (بيرنلي) - توماس سوسيك (وست هام).

وحقق فرنانديز إنجازا تاريخيا، بعد أن بات أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، 4 مرات في سنة واحدة، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.
 
يذكر أن برونو فرنانديز حصد جائزة أفضل لاعب في أشهر فبراير ويونيو ونوفمبر وديسمبر من عام 2020.
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