سيادة القرار.. نجل جمال عبد الناصر يوضح أوجه الشبه بين والده والرئيس السيسي

قال نجل الزعيم جمال عبد الناصر، خلال مداخلة مع برنامج " حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،" تقديم الإعلامى مصطفى بكرى عمرى ما شفت أبويا مش بيشتغل عشان مصر، حتى فى أوضة النوم كان يقرأ التقارير وشكاوى المواطنين"، معقبا: "نفس الأمر ينطبق على الرئيس عبد الفتاح السيسي يخصص كل وقته لمصر"





وتابع قائلا:" أما بقابل المسؤولين بقولهم ربنا يكون فى عونكم ازاى قادرين تلحقوا الرئيس السيسى".





وأوضح نجل الزعيم جمال عبد الناصر، أن أصبحت الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى صاحبة قراراتها وكلها نابعة عن إرادتها، ولا وصايا خارجية عليها، نفس الأمر فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر.





وأضاف عبد الحكيم جمال عبد الناصر، قائلا: "مفيش مستحيل ومصر حققت قفزة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كالتي تم تحقيقها فى عهد الرئيس عبد الناصر".



