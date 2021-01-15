زمن العجايب

علينا أن نسلم أننا فى مرحلة تغيرت فيها كل القيم واختلطت كافة المسميات؛ فأصبح العيب تحضر، والإباحية جنتلة والمجاهرة بالفحشاء رقى، ببساطة اصبحنا نعيش فى عصر امسك على قيمك وتمسك بدينك مهما كانت جمرات الإمساك تحرقك وتأخذ من ثباتك وصلدك.





فى هذا المجتمع الذى يعج بكل المتناقضات لا بد أن يكون الفن انعكاسا له وخاصة فى عالم السوشيال ميديا الذى جعل أتفه الأشياء تسمى تريند وأحقر الأشخاص مشهورين وملوك التريندات وسادتها، فى هذا العالم والذى يتبارى فيه كل من يملك مقدرة جسمانية سواء كانت هبة ربانية أو منتوج من مراكز التجميل وصالات الجيم وربما الرقص فى هذا العالم لم يعد عيبا أو غريبا أن تخرج علينا من سميت بفنانة وتمزج كلام الرحمن بالإشادة بجزء من جسمها الذى احتارت كيف تظهره وتبرزه لى كافة المناسبات والاحتفالات، وفى حديثها لم تنكر رفضها للحجاب وبرهنت على عدم خطأها بجمعها لفيديو مفتد فيه آراء كثيرات ممن يمتهنون نفس مهنتها وكلهن يرفضن الحجاب ويشدن بأجسامهن وكأنهن خالدات، لم يكن كلام صاحبة المؤخرة الأشهر بخطير خطورة رد لاعب كرة معتزل بحكم السن وليته احترم السن والمكان والمكانة ولكنه تحدث فأسهب ووصف ما ترتديه صاحبة التريندات الغريبة بأنه قنبلة ولم يكتف بذلك بل قال إن ما تلبسه هذه الفنانة بأنه يبعث على التفاؤل وتمادى فى إظهار إعجابه وربما رغبة منه فى جذب الأضواء إليه بعدما خفت عنه وزالت بحكم الزمن والأحداث تمادى قائلا إنها لن تصاب بالكورونا فالكورونا لا تجرؤ أن تقتحم هذا الجسد، وظل يزيد ويعيد وكأنه يفند حقيقة علم النانو ثانية أو يأخذنا فى جولة عبر التاريخ لتتبع تاريخ الفراعنة منذ البدايات وحتى النهايات.



