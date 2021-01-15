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أخبار العالم

الصحة العالمية تصدر بيانا عاجلا بشأن ضرورة الحصول على لقاح كورونا قبل السفر

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:47 م
الصحة العالمية ترفض
الصحة العالمية ترفض اعتبار "تلقيح كورونا" شرطا للسفر الدولي
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قسم الخارجي
رفضت منظمة الصحة العالمية اعتبار طلب شهادة التلقيح ضد فيروس كورونا كشرط للسفر بين الدول، مقللة من مدى فعاليتها في الحد من انتقال العدوى.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في وقت يقترب فيه عدد ضحايا الوباء من 2 مليون شخص، حيث أصدر الخبراء سلسلة من التوصيات وافق عليها المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم.

وقالت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في بيان  "لا تزال هناك الكثير من الأمور غير المعروفة فيما يتعلق بفعالية اللقاحات في الحد من انتقال العدوى، كما أن اللقاحات متوافرة حاليا بكميات محدودة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت أن إثبات الحصول على تطعيم كورونا، لا يجب أن يعفي المسافرين من الامتثال للتدابير الاحترازية للحد من مخاطر انتقال الفيروس.

وحثت المنظمة الدول على مراقبة طفرات فيروس كورونا، وظهور سلالات مثل تلك التي حددتها بريطانيا وجنوب إفريقيا، لتقييم آثارها على فعالية اللقاحات.

وأكدت اللجنة في بيانها أن طفرات فيروس كورونا تحتاج لمزيد من البحث والأساليب الجديدة لمواجهتها.
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