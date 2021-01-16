تعرف على حفيد يحيى الفخراني في مسلسل نجيب زاهي زركش

يشارك الفنان الشاب "مازن محمد" في مسلسل "نجيب زاهي زركش" للفنان الكبير يحيى الفخراني، ويجسد "مازن" دور "أحمد" حفيد الفخراني، ضمن أحداث المسلسل الذي سيعرض في سباق مسلسلات رمضان 2021.





ويحتوي العمل في بطولته على نخبة من كبار نجوم الفن ومنهم، الفنان الكبير يحيي الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين، عصام توفيق، أحمد خالد صالح، رنا رئيس، رامز أمير، إسلام ابراهيم، وغيرهما من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وتدور أحداث العمل فى إطار إجتماعى عائلى.





وقال "مازن محمد" عن مشاركته في مسلسل "نجيب زاهي زركش": "سعيد جدًا بالتواجد في عمل واحد برفقة الفنان الكبير وأبويا الروحي "يحيي الفخراني" ودوري بجانبه أسعدني جدًا وأتمني أن ينال الدور إعجاب الجمهور.





وتابع "مازن محمد" حديثه قائلًا : "أتمنى أن المسلسل يعجب الجمهور، وأنا أقدم في العمل شخصية مميزة.





يذكر أن آخر أعمال الفنان الشاب "مازن محمد" مسلسل خيانة عهد للفنانة يسرا والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.