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أخبار العالم

بعد اقترابها من النموذج الإيطالي.. قرار عاجل من الرئيس اللبناني بشأن كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:34 م
عون
عون
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محمود نوفل
أعلنت الدولة اللبنانية اليوم عن نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 26,4 مليار ليرة ، وذلك لارسال الدفعة الثانية من العقد الموقع مع منصة “Covax” التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بهدف حجز مليونين و730 ألف جرعة من لقاحات وباء كورونا من شركات عالمية تنتج اللقاح.


جاء ذلك بعد توقيع  الرئيس اللبناني  ميشال عون ، علي هذا المرسوم. 
 
وكان البنك الدولي قد اعلن في وقت سابق موافقته علي  على تمويل عدد مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر مما سيسمح لوزارة الصحة اللبنانية بالحصول على مليونين و730 ألف لقاح من منصة "Covax" إضافة إلى اللقاحات من "فايزر" .

وفي سياق اخر ، وقع الرئيس عون علي الموافقة الاستثنائية لإعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت، على أن تصدرها رئاسة الحكومة لاحقا وفقا للأصول.

ويشار الي انه في وقت سابق كان قد تم تخصيص  مبلغ 100 مليار ليرة الذي من رئاسة الجمهورية لصالح متضرري تفجير مرفأ بيروت. 
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