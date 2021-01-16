في لحظات.. شاهد ثعبان خطير يبتلع حيوانًا كبيرًا بالكامل





نشرت المرأة وتدعى «آنا سميث» 3 مقاطع فيديو للواقعة عبر موقع فيسبوك، وكتبت: "من المذهل رؤية ثعبان يتناول فطوره هذا الصباح في منزلنا بالحدائق البلجيكية".





في الفيديو الأول، كان الثعبان يلتف حول حيوان الأبوسوم وهو يتدلى من شجرة ويمكن رؤيته وهو يناور بنفسه حول الحيوان ويحاول البدء في ابتلاعه.





يُظهر الفيديو التالي أن الثعبان تمكن من البدء في ابتلاع رأس الأبوسوم (نوع من القوارض)، ويمد فمه حوله ويتحرك ببطء على جسم الأبوسوم.





يُظهر الفيديو الأخير الثعبان وهو يلف ليرجع إلى الشجرة مرة أخرى وهو يبتلع حيوان الأبوسوم بالكامل دون عناء.





أثار المقطع ذعر سكان كوينزلاند خشية أن تلتهم الثعابين حيواناتهم الأليفة، ففي وقت سابق من هذا العام، تم استدعاء صائد ثعبان من ولاية كوينزلاند لفصل ثعبان كان على وشك أن يلتهم قطة أليفة مانعًا أصحابها من دفن قطتهم المحبوبة.





تنتظر الثعابين اللحظة المناسبة على أبواب السكان للانقضاض على فرائسها، ففي ديسمبر من العام الماضي، التقطت الكاميرات لحظة خروج جرو غامر بالخروج من المنزل إلى الفناء الخلفي لقضاء حاجته وفجأة انقض عليه ثعبان وابتلعه بالكامل.

نشرت امرأة أسترالية سلسلة من مقاطع الفيديو تظهر ثعبانًا يلتهم حيوانًا كبيرًا وسط ذهول سكان إحدى مناطق كوينزلاند.