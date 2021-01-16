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أخبار العالم

أين سيتواجد ترامب في يوم تنصيب بايدن برئاسة الولايات المتحدة

السبت 16/يناير/2021 - 09:31 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
يتوجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى منتجعه في مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك صباح يوم الـ 20 من يناير الجاري.


وتأتي هذه الخطوة من ترامب، عقب إعلانه عدم المشاركة في حفل تنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير الجاري.
 

ومن ناحية أخرى، قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم السبت، إن الرئيس دونالد ترامب يفكر في العفو عن مستشاره السابق ستيف بانون المتهم بالاحتيال في قضية بناء الجدار مع المكسيك.


وأضافت المجلة أنه من المتوقع أن يصدر ترمب مراسيم العفو على دفعتين اليوم والأربعاء المقبل قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.


وفي أغسطس الماضي، وجهت نيابة منطقة مانهاتن في نيويرك تهما بالاحتيال إلى 4 أشخاص، ومن بينهم المستشار السابق للرئيس الأمريكي، ستيفن بانون. تتعلق القضية بحملة جمع التبرعات عبر الإنترنت لبناء الجدار المكسيكي الذي كان يسعى إليه ترامب.


وحسب التحقيقات، استولى بانون، الذي شغل منصب مستشار ترامب لشؤون السياسية والاستراتيجية في فترة يناير-أغسطس 2017، على أكثر من مليون دولار من الأموال التي جمعتها الحملة، صرف جزءا منها لحاجاته الشخصية. 
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