مصرع شابين في حادث تصادم بالشرقية

لقي شابين فى العقد الثانى من العمر مصرعهما، فى حادث تصادم سيارة بمركز ومدينة الحسينية بالشرقية.





تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بمصرع محمد ح و احمد م ، مقيمين بقرية الفولى بمركز ومدينة الحسينية بالشرقية، اثر حادث تصادم سيارة أثناء عودتهما من العمل.





تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.





وعلى جانب اخر لقي شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه اليوم، اثر حادث تصادم دراجة بخارية بمركز ومدينة ابو كبير بالشرقية.





تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ باصابة ادهم ا ، يبلغ من العمر ٣٢ عاما بسبب حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة اثناء رجوعه من العمل، وتم نقلة الى المستشفي امس، ولقي مصرعه اليوم.





تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى فيما تم التصريح بالدفن.