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أخبار العالم

الإمارات: ميليشيا الحوثي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة

السبت 16/يناير/2021 - 11:03 ص
الخارجية الإماراتية
الخارجية الإماراتية
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محمود نوفل
أصدرت  وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية،بيانا، أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمليات الإرهابية المدعومة من إيران والتي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية. 

وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت السعودية أمس من خلال ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن  تضامن بلادها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت الخارجية الإماراتية علي ان أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الامارات تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها، مؤكدة أان أمن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وحدة واحدة لا يتجزأ. 

كما اعتبرت الخارجية الإماراتية الهجوم الحوثي بالأمس دليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي. 
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