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أخبار العالم

أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا

السبت 16/يناير/2021 - 01:17 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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محمود نوفل
أوردت صحيفة "النهار" الكويتية في نبأ عاجل، إصدار مرسوم أميري من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يقضي بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارًا من ٣١ يناير الجاري.


في سياق آخر، كشفت صحيفة "القبس" الكويتية أن الساعات القادمة ستشهد إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت، مشيرة إلى أنه سيشرع فور تكليفه بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لتأليف الحكومة.


ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها - التي لم تسمها - أن الخالد سيأخذ وقته كاملًا لاختيار أعضاء حكومته الثالثة، المرجح إعلانها في مارس المقبل.


كان الوزراء في حكومة الشيخ صباح الخالد قد وضعوا استقالاتهم تحت تصرفه، حيث رفع رئيس مجلس الوزراء إلى أمير البلاد، كتاب استقالة الحكومة إلى أمير الكويت.


يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان استقبل بقصر بيان، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.
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