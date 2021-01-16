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السفير الفلسطيني بالقاهرة: نشكر المساعي المصرية في دعم القضية الفلسطينية.. ومستعدون للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة

السبت 16/يناير/2021 - 02:09 م
السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني بالقاهرة
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نورهان رأفت
حل السفير الفلسطيني بالقاهرة ، السفير دياب اللوح ، ضيفا في برنامج "صباح البلد "، والمذاع على فضائية صدى البلد ، وناقش من خلال اللقاء أهم مستجدات القضية الفلسطينية .

وجاءت عناوين الأخبار كالتالي : 

تقدم السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، بالشكر للدولة المصرية، والحكومة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية، وكفاح الشعب الفلسطيني، متابعا: "مصر في قيادة الرئيس السيسي تتبوأ سياسات مرموقة سواء على مستوى الشرق الأوسط أو إفريقيا".

وأكد السفير دياب اللوح ، سفير فلسطين بالقاهرة ، على أن دولة فلسطين منفتحة على كافة الحلول السياسية ، لدعم القضية الفلسطينية ، في حالة وجود فرصة جيدة ، خصوصا مع وجود سياسية أمريكية جديدة ، برئاسة "بادين" .

وأضاف  السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن دولة فلسطين على استعداد تام للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، متابعا: " نبدي مرونة كافية و مستعدين للتعامل مع الرباعية الدولية مع تفعيل دور جامعة الدول العربية ".

وأوضح السفير الفلسطيني بالقاهرة ، السفير دياب اللوح، إن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، و تمارس العنصرية و"البلطجة" ، ضد الشعب الفلسطيني ، والصورة التي تظهر بها فلسطين ، تؤكد ذلك .

وأشار السفير دياب اللوح ، سفير فلسطين بالقاهرة ، إلى أن الجالية الفلسطينية في مصر ، تتخطي النصف مليون ، موضحا أن منظمة "الأونروا" ، تدعم الجاليات الفلسطينية ، بالدول المختلفة ، وبتفويض دولي .

ولفت السفير دياب اللوح ، سفير فلسطين بالقاهرة ، إلى أن دولة فلسطين تريد دعما كاملا من المجتمع الدولي ، موقفا ضغطا منهم ، لدعم المعتقلين الفلسطينين بالسجون ، مع وجود جائحة كورونا .






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