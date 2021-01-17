فيديو جراف.. حكاية نصّاب انتحل صفة ضابط شرطة 32 عاما

واقعة فريدة تطرق أبواب النصب والاحتيال تعد من أغرب عمليات النصب التي وقعت خلال السنوات الماضية، بطلها رجل مسن يبلغ من العمر 65 عاما، حيث نجح في انتحال صفة ضابط شرطة، لما يقرب من 32 سنة، وإقناع الجميع بصفته المزورة بما فيهم زوجته وأولاده.
عثرت الأجهزة الأمنية داخل شقة المتهم على حقائب تحتوي على أختام، وشهادات، ومستندات مزيفة، حيث كان يمنح لنفسه ترقيات ورتب قيادية، بجانب العثور على صورة للمتهم مرتديا ملابس ميري على حوائط شقته.
ولمزيد من التفاصيل حول حكاية نصاب انتحل صفة ضابط 32 عاما شاهد الفيديو جراف التالى...