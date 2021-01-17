فيديو جراف.. حكاية نصّاب انتحل صفة ضابط شرطة 32 عاما

واقعة فريدة تطرق أبواب النصب والاحتيال تعد من أغرب عمليات النصب التي وقعت خلال السنوات الماضية، بطلها رجل مسن يبلغ من العمر 65 عاما، حيث نجح

في انتحال صفة ضابط شرطة، لما يقرب من 32 سنة،

وإقناع الجميع بصفته المزورة بما فيهم زوجته وأولاده.