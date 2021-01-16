بعد انتحاله صفة ضابط 32 عاما.. تعرف على عقوبة أخطر نصاب بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف أخطر عمليات النصب والاحتيال، التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة بالقبض على شخص (65 عاما) انتحل صفة ضابط لمدة 32 سنة، حيث نجح طيلة هذه المدة في إقناع الجميع بصفته المزورة بما فيهم زوجته وأولاده.

جاء ذلك بناءا على معلومات وردت للأمن تفيد بانتحال أحد الأشخاص لصفة ضابط برتبة عميد وتورطه في عمليات تزوير كبيرة، لشهادات ومستندات رسمية، وعقود بيع، مستخدما أختام مزيفة، ولاب توب، وطابعة حديثة.

عثرت الأجهزة الأمنية داخل شقة المتهم على حقائب تحتوي على أختام، وشهادات، ومستندات مزيفة، حيث كان يمنح لنفسه ترقيات ورتب قيادية، بجانب العثور على صورة للمتهم مرتديا ملابس ميري على حوائط شقته، فما الذي ينتظر هذا النصاب بعد كشف حيلته؟

حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، والتي تصل للحبس والغرامة.





1. عقوبة انتحال صفة ضابط





تنص المادة رقم 155 على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."





2. عقوبة ارتداء بدلة ضابط





كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".





3. عقوبة انتحال رتبة ضابط





وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".



