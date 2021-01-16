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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة وتأهيل الطرق بـ قرى الحامول .. صور

السبت 16/يناير/2021 - 05:09 م
محافظ كفرالشيخ يتابع
محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة وتأهيل الطرق بـ قرى الحامول
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق، بقرى الحامول، مشددًا على تطبيق معايير الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف.

وبناءً على تكليفات محافظ كفر الشيخ، أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول أعمال الرصف بقرية السحايت وفتح الفرما وإعادة تشغيل طبقة السن، وذلك ضمن خطة الوحدة برفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وفي سياق متصل، شدد محافظ كفر الشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.
محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة وتأهيل الطرق بـ قرى الحامول .. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة وتأهيل الطرق بـ قرى الحامول .. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة وتأهيل الطرق بـ قرى الحامول .. صور
محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة وتأهيل الطرق بـ قرى الحامول .. صور
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