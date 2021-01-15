محافظ كفر الشيخ يشكر شركة استادات بعد إنشاء نادى سيتي كلوب

تحدث اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن دور شركة استادات القابضة في تطوير استاد المدينة وتحويله إلى نادي سيتي كلوب ليضاهي أفضل الأندية الحديثة العالمية.





قال نور الدين في تصريحات صحفية: " أشكر الشركة الوطنية استادات التي تمكنت من تحويل استاد المدينة إلى نادي يوجد به كافة الإمكانيات".





وأضاف : "محافظة كفر الشيخ أصبحت الآن تمتلك ناديا يضاهي أكبر الأندية نظرا لما تم توفيره من إمكانيات لتقديم هذا النموذج الرائع".





وتابع: "أشكر شركة استادات على دورها المجتمعي في المحافظة الذي لم يقتصر دورها فقط داخل استاد المدينة، بل امتد لتحملها تكلفة تجديد الحديقة الرئيسية للمدينة".



