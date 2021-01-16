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سنة بدون فوائد.. بشرى لأصحاب السيارات القديمة لتحويلها "غاز"

السبت 16/يناير/2021 - 06:31 م
سيارات الغاز
سيارات الغاز
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محمد القاضي
قال المهندس ناصر أمين، رئيس مجلس إدارة شركة كار جاس، إن هناك إقبالا كبيرا علي عملية إحلال السيارات القديمة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الموقع تلقي الكثير من طلبات التحويل من قبل مالكي السيارات، معقبا: "فيه ناس كتير مقدمة ومنتظرة دورها في عملية التحويل".

وأوضح أن عملية التحويل من بنزين إلي غاز عملية بسيطة جدا، وهي عبارة عن مجموعة أجهزة يتم وضعها علي موتور السيارة، ويكون عبارة عن وقود أو تانك احتياطٍ موجود بالسيارة يمكن التحكم فيه عن طريق مفتاح داخل السيارة، مشيرا إلي أن عملية التكلفة ترجع إلي نوع السيارة وحجمها.

وتابع أن هناك الكثير من الإجراءات التحفيزية للمواطنين والتي تم وضعها في الاعتبار، ومنها إمكانية التقسيط علي سنة بدون فوائد، أو أكثر من سنة بفوائد بسيطة. لافتا إلي ان المواطن يستطيع دفع الأقساط من خلال الوافر بين البنزين والغاز بعد عملية التحويل.

وأشار إلي أن هناك خطة طموحة تم وضعها بعد المبادرة الرئاسية التي أُطلقت لإحلال السيارة القديمة، وهناك توجيهات من وزارة البترول لزيادة عدد محطات الغاز في جميع محافظات الجمهورية، معقبا: "آخر هذا العام سوف يكون هناك انتشار واسع لمحطات الغاز في جميع أنحاء الجمهورية».


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