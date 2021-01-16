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رياضة

شدد على ضرورة تطبيق إجراءات كورونا.. وزير الرياضة يشهد مباراة المنتخب الوطني ومقدونيا

السبت 16/يناير/2021 - 06:37 م
أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مباراة المنتخب المصري لكرة اليد مع منتخب مقدونيا، في ثاني مباريات المجموعة السابعة، والمقامة بمجمع الصالات باستاد القاهرة، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم .
 
أكد وزير الشباب والرياضة انه سيتفقد كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بڤيروس كورونا، قبل انطلاق المباراة، مشددا علي ضرورة مراعاة التطبيق الصارم للإجراءات الخاصة بخطوط سير المشاركين فضلا عن الالتزام الدقيق للخطط الخاصة بأعمال التعقيم والنظافة، بما يضمن الحفاظ على صحة كافة المشاركين بالبطولة ، وخروج البطولة بأفضل صورة في كافة مستوياتها التنظيمية والفنية .

وكان المنتخب الوطني المصري قد تغلب في المباراة الافتتاحية له بالمجموعة علي منتخب تشيلي بنتيجة  35\29 ، ويختتم منتخب مصر  مبارياته بالمجموعة. السابعة بعد غد الاثنين بمباراته مع منتخب السويد.
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