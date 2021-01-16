رئيس جامعة بني سويف يزور مجلس الشيوخ لتهنئة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

زار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية، وذلك بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف.





وأثنى الدكتور منصور على دور مجلس الشيوخ وما يقوم به، لافتًا إلى حرص الجامعة على التعاون التام مع المجلس في كافة المجالات، ومن جانبه وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر لرئيس جامعة بني سويف، مؤكدا على أهمية التعاون بين المجلس والجامعات المصرية ومن بينها جامعة بني سويف التي تمثل صرحا تَعْلِيمِيًّا كبيرًا مليئا بالكفاءات العلمية الهائلة.





وقام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بإهداء رئيس مجلس الشيوخ درع الجامعة، كما أهداه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع مجلس الشيوخ.





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قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، إن الجامعة توفر إمكانياتها الطبية للطلاب في حال مواجهة أي طالب مشكلة صحية ، أو رصد حالة اشتباه بالإصابة بكورونا .

وأوضح في تصريح خاص ، أنه يتم عمل جواب من الجامعة حيث يتوجه به الطالب إلى مستشفى التأمين الصحي ، لعمل الكشوفات والفحوصات اللازمة عليه ومعرفة مدى حالته الصحية.



