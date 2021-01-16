بدء سريان حظر التجوال في فرنسا لاحتواء كورونا

دخل قرار حظر التجوال في المدن والقرى الفرنسية، اليوم السبت، حيز التنفيذ، حيث بقي السكان في منازلهم ، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، التزامًا بقرار حظر التجوال الليلي المفروض على البلاد، لوقف تفشي فيروس كورونا.





وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن حظر التجوال يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة 6 مساء ، وحتى الساعة السادسة صباحًا.





وبالإضافة إلى ذلك، ستطلب الحكومة الفرنسية من أي شخص يأتي إلى فرنسا تقديم شهادة سلبية لفحص كورونا، والخضوع للعزل الصحي لمدة أسبوع.





وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس: "هذه الإجراءات كانت ضرورية لاحتواء الموقف ويتعين علينا توخي أقصى درجات اليقظة".





وأضاف كاستكس أن زيادة حالات الإصابة التي كان يخشى منها كثيرا في أعقاب عطلة نهاية العام لم يحدث، لكنه قال إنه يمكن فرض إغلاق جديد "بدون تأخير" إذا تدهور الوضع الصحي.





وأوضح كاستكس أن الوضع في فرنسا "تحت السيطرة" لكنه لا يزال "هشا"، إذ ما زال عدد الإصابات يصل إلى نحو 16 ألف إصابة جديدة يوميا. كما حُظرت الأنشطة الرياضية الداخلية مجددا في الوقت الحالي، فيما ستظل المدارس مفتوحة.