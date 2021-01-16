علاج الصداع في المنزل بـ 3 مكونات طبيعية

يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع بأنواع، وذلك يرجع لعدة أسباب ومن أبرزها عدم النوم الكافي، أو عدم تناول الطعام الصحي،وتناول الكافين بكثرة، أو التعرض للضوضاء الشديد.





ومن خلال التقرير التالي نستعرض علاج الصداع في المنزل بمكونات طبيعية وفقا لموقع "timesofindia".





الينسون

كشف الخبراء عن مفاجأة كادت أن تكون صادمة للبعض، وهي أن شرب اليانسون يساعد على علاج الصداع وخاصة الصداع النصفي، وذلك من خلال توسع الأوعية الدموية في الرأس وتضغط على الأعصاب، وبالتالي يخفف الألم الناجم عن الضغط، وذلك لاحتوائه على مادة البارثينوليد التي تقلل الالتهاب والألم.





البابونج

يحتوي شاي البابونج على مركبات الفينولية، التي تساعد على تسكين الألم والتخلص من الصداع.





