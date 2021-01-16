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مرأة

دراسة: نقص هذا الفيتامين يصيبك بـ طنين الأذن

السبت 16/يناير/2021 - 09:04 م
طنين الأذن
طنين الأذن
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حياة عبد العزيز
طنين الأذن هو حالة تصيب الأذن تتميز بسماع أصوات غير ناتجة عن أي مصدر خارجي، يمكن أن تبدو أصوات طنين الأذن مثل الرنين أو الأزيز أو الطنين أو الأزيز أو الهسهسة أو الخفقان أو الموسيقى أو الغناء، يمكنك سماع هذه الأصوات في كل من الأذنين أو في رأسك، قد تأتي وتذهب أو قد تسمعها طوال الوقت.
حسب موقع "timesofindia"، لكن الأعراض يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين ب 12، وفقًا للدراسات، هناك حاجة لفيتامين ب 12 لإنتاج المايلين، الغمد الواقي والعازل المحيط بالأعصاب. 

ويقول الخبراء إن نقص فيتامين ب 12 يتسبب في تدهور الاتصال بين الأعصاب ، وهي آلية يمكن أن تؤدي إلى طنين الأذن.

وجدت دراسة إسرائيلية نشرت في المجلة الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة أن طنين الأذن يرتبط بنقص فيتامين ب 12 وأن المرضى الذين يعانون منه يتحسنون باستخدام العلاج التكميلي ب 12.

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تعتبر الأطعمة الغنية بفيتامين B12
اللحوم والسلمون وسمك القد والحليب والبيض ومنتجات الألبان من المصادر الغنية بفيتامين B12، إذا كنت تعاني من نقص شديد ، فقد يصف الطبيب حقن أو دواء فيتامين ب 12.
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