دراسة: نقص هذا الفيتامين يصيبك بـ طنين الأذن

هو حالة تصيب الأذن تتميز بسماع أصوات غير ناتجة عن أي مصدر خارجي، يمكن أن تبدو أصوات طنين الأذن مثل الرنين أو الأزيز أو الطنين أو الأزيز أو الهسهسة أو الخفقان أو الموسيقى أو الغناء، يمكنك سماع هذه الأصوات في كل من الأذنين أو في رأسك، قد تأتي وتذهب أو قد تسمعها طوال الوقت.