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مرأة

انتبه .. 10 أعراض تؤكد إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

السبت 16/يناير/2021 - 08:30 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تراوحت علامات الإصابة بـ فيروس كورونا COVID-19 من السعال إلى أعراض أكثر غرابة مثل فقدان التذوق والشم وخاصة في السلالة الجديدة.

وكشف الخبراء، عن وجود 10 أعراض قد يشير إلى أنك مصاب بـ سلالة كورونا الجديدة.

أشارت الدراسات إلى أن أولئك الذين أصيبوا بـ COVID-19 قد يكون لديهم ما يصل إلى خمسة أشهر من المناعة.

ينصح خبراء الصحة بأهمية معرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى كورونا COVID-19 أم لا لضمان مناعتك.

كثير من الأشخاص لا تظهر عليهم علامات الفيروس، ولكن بعد ذلك يواصلون تطوير المؤشرات الرئيسية.

حذرت البروفيسور سوزان هوبكنز، كبير المستشارين الطبيين في PHE وقائد دراسة Siren قائلة: "نحن نعلم الآن أن معظم الذين أصيبوا بالفيروس، وطوروا أجسامًا مضادة، محميون من الإصابة مرة أخرى، لكن هذا ليس كليًا، ونحن لا نفعل ذلك.

وتابعت، حتى إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالفعل بالمرض وأنك محمي، يمكنك أن تطمئن إلى أنه من غير المرجح أن تصاب بعدوى شديدة، ولكن لا يزال هناك خطر من أن تصاب بالعدوى وتنتقل للآخرين."

تشمل العلامات المحتملة التي تشير إلى احتمال إصابتك بعدوى COVID ما يلي:

فقدان الذاكرة وضباب الدماغ
لسان كوفيد
ألم المعدة
التهابات العين
إعياء
صعوبة في التنفس
تساقط شعر
القلق والأرق
فقدان السمع وطنين الأذن
دوخة

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وقالت إن نحو 20 % من جميع المرضى تظهر عليهم علامات ليست مدرجة في القائمة الرسمية لأعراض فيروس كورونا.

وأضاف أن أي طفح جلدي جديد أو تقرحات بالفم قد يكون سببها COVID-19.
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