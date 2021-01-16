بين الانخفاض والارتفاع.. 3 سيناريوهات متوقعة لمستقبل كورونا بمصر

شهدت الأيام الماضية حالة من التذبذب فى إعداد مصابي كورونا بمصر ، ما بين الارتفاع المفاجىء والانخفاض الغير متوقع يتابع المصريين بدهشة وقلق بيانات وزارة الصحة اليومية حول تطورات الفيروس.

ويبقي السؤال هل يستمر الانخفاض الحالي ام تعاود الارقام ارتفاعها.

في خضم الموجة الثانية؛ طبيعي فهناك تصاعد واضح في حالات الكورونا بسبب تسارع وتيرة العدوى بين الأشخاص. الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، يري ان تذبذب حالات الكورونا في





وأشار بدران في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الأخباري ، إلى هذا التسارع في أعداد المصابين أحيانا ما يعقبه انخفاض في أعداد حالات الكورونا الجديدة نتيجة نجاح الحملات الإعلامية التوعوية التي حذرت من بداية نجاح الحملات الإعلامية التوعوية التي حذرت من بداية الموجة الثانية للكورونا في 26 نوفمبر الفائت.





وأضاف بدران أيضا، إلى ان الشعور بالخوف من قبل الأشخاص يجعلهم أكثر التزاما والعودة بـ التدابير الوقائية ، وذلك مع بداية تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة ، ونجاح علاج الأمراض المزمنة فى حملة 100 مليون صحة، و مراعاة البعد الاجتماعى فى الأسواق و المحلات ، و خلو المقاهى الواضح من الشباب، وعودة الكمامة حال التواجد فى الشوارع والأماكن المغلقة .





ونصح بدران، بالاستمرار فى اتباع التعليمات الحكومية الخاصة بالكورونا أولا بأول ، و تطبيق التدابير الوقائية على مدار اليوم فى كل مكان تتواجد فيه؛ حيث ان ذروة الموجة الثانية لا نعرف توقيت انتهائها؛ حيث انها تعتمد على ثلاث سيناريوهات، وهم:





1- السيناريو الأول :

وهو الأخطر حيث تتنامى الموجة الثانية من فيروس كورونا وعدم تعاون المواطنين مما قد يسبب موجة ثانية طويلة الأمد أو موجة ثالثة ، وهذا حدث فعلًا فى الولايات المتحدة الأمريكية و إيران وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة .





2- السيناريو الثاني :

ويحدث حال ان يلتزم المواطنين بالتدابير الوقائية مما يبشر بـ انقشاع غيوم الموجة الثانية من فيروس كورونا، و انحسارها ، وانخفاض معدل حالات الإصابة الجديدة اليومى، و حينها سنعرف متى كانت الذروة .





3- السيناريو الثالث :