ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ ميكروبيولوجي: هذا هو الحل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمد القاضي
قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إن التطعيم ضد فيروس كورونا ليس له علاقة بالسلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرا.

وأضاف "هاشم"، خلال هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التطعيم فعال ضد السلالة القديمة، موضحا أن التطعيم من الممكن أن يعمل علي تقليل سرعة انتشار الفيروس.

وأشار إلي انه من مصلحة الدول النامية والدول المتقدمة أن العالم كله يتلقي التطعيم ضد كورونا، موضحا أن المناعة التي سوف يمنحها التطعيم ضد الفيروس لن تكون أكثر من سنة.


وأوضح أن أمامنا عامين حتي نصل إلي مناعة المجتمع أو مناعة القطيع، معقبا: «من مصلحة دول العالم أن يحصل ما لا يقل عن 75% من الأفراد علي المناعة»، متابعا: «ما لم نصل إلي مناعة القطيع علي مستوي العالم سيظل هذا الفيروس يمثل خطورة».

ولفت أن أعداد الإصابة في الصين انخفضت وتكاد تكون انعدمت بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية هي الحل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تم تحضيره بالطريقة السليمة لـ 300 سنة المقبلة.. أستاذ ميكروبيولوجي: اللقاح الصيني أكثر اللقاحات فاعلية وعملية.. فيديو

أستاذ مناعة: اللقاحات مازالت فاعلة ضد كورونا ولم تتأثر بالسلالات الجديدة ..فيديو

أستاذ ميكروبيولوجي: السلالة الجديدة من كورونا ليست أكثر خطورة.. فيديو

الحمل يضعف المناعة.. أستاذ نساء وتوليد: كورونا ينتقل للجنين

أستاذ مناعة: الموجة الثانية تسبب تدهورا في صحة الأعمار الصغيرة وليس للمسنين فقط.. فيديو

شرط ضروري لتشكيل مناعة القطيع ضد كورونا

ترشيحاتنا

بعد القبض عليها.. هوية إنجي خوري تفضح عمرها الحقيقي

صدمة لا يمحوها الزمن.. قصة جرح خفي أدمي قلب الزعيم جمال عبد الناصر

عامل يحطم سيارة لاعب كرة قدم قيمتها 5 ملايين جنيه.. صور

نتفهم احتياجات إثيوبيا.. سفير مصر بواشنطن: التحرك المنفرد في مسألة سد النهضة مرفوض

تصريح صادم من الصحة العالمية عن أول إصابة بكورونا في العالم

تناسب الدوري المصري.. 5 صفقات سوبر ببلاش في ميركاتو الشتاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد