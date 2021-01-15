أستاذ ميكروبيولوجي: هذا هو الحل الوحيد للقضاء على فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إن التطعيم ضد فيروس كورونا ليس له علاقة بالسلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرا.





وأضاف "هاشم"، خلال هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التطعيم فعال ضد السلالة القديمة، موضحا أن التطعيم من الممكن أن يعمل علي تقليل سرعة انتشار الفيروس.





وأشار إلي انه من مصلحة الدول النامية والدول المتقدمة أن العالم كله يتلقي التطعيم ضد كورونا، موضحا أن المناعة التي سوف يمنحها التطعيم ضد الفيروس لن تكون أكثر من سنة.









وأوضح أن أمامنا عامين حتي نصل إلي مناعة المجتمع أو مناعة القطيع، معقبا: «من مصلحة دول العالم أن يحصل ما لا يقل عن 75% من الأفراد علي المناعة»، متابعا: «ما لم نصل إلي مناعة القطيع علي مستوي العالم سيظل هذا الفيروس يمثل خطورة».





ولفت أن أعداد الإصابة في الصين انخفضت وتكاد تكون انعدمت بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية هي الحل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا.