الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحقق فوزا بشق الأنفس على فولهام

نجح فريق تشيلسي في خطف فوز صعب من مضيفه فريق فولهام بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.





وشهدت المباراة تعرض لاعب فولهام أنتونى روبينسون للطرد المباشر فى الدقيقة 44 بعد تدخله العنيف على سيزار أزبيليكويتا مدافع البلوز.





وجاء هدف المباراة الوحيد بعدما نجح ماسون مونت فى تسجيل هدف فوز لفريق تشيلسي فى الدقيقة 78 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس فريق فولهام.





ورفع تشيلسي رصيده للنقطة 29 ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد فولهام عند 12 نقطة فى المركز الثامن عشر، ويتصدر مانشستر يونايتد برصيد 36 نقطة.