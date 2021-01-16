هدوء يسبق العاصفة.. أمريكا تحبس أنفاسها مع اقتراب حفل تنصيب بايدن

يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لتنصيبه رئيسًا لأمريكا يوم الأربعاء المقبل، بينما تحبس الولايات الأمريكية الخمسين، أنفاسها، تحسبًا لاحتجاجات واندلاع أعمال عنف من جانب أنصار الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.





وأغلقت السلطات الأمنية ، العاصمة الأمريكية ، واشنطن، بينما تأهبت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ، لمواجهة مسيرات مؤيدة لترامب في جميع عواصم الولايات الخمسين ، نهاية الأسبوع الجاري، حيث أُقيمت الحواجز الأمنية في كل مكان، وانتشرت قوات الحرس الوطني الأمريكي لمنع أي أعمال عنف مثلما حدث يوم 6 يناير ليلة اقتحام الكونجرس بواشنطن.





وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي أجهزة الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة ستستهدف مباني الكابيتول في جميع الولايات ابتداء من اليوم وحتى يوم تنصيب بايدن في العشرين من يناير الجاري، حيث يرى أنصار ترامب، أن بايدن سرق الانتخابات- كما يزعم ترامب- وقام بتزويرها.





وأعلنت كل من ولايات ميشيجان، وفيرجينيا، وويسكونسن، وبنسلفانيا، وواشنطن، نشر قوات من الحرس الوطني لتعزيز الأمن بالولايات، فيما أغلقت ولاية تكساس مبنى الكابيتول، وفرضت طوقًا أمنيًا حوله حتى يوم التنصيب.





وبحسب وكالة "رويترز"، فإن ما حدث يوم السادس من يناير، كان نجاحًا للمتطرفين المحليين وأصحاب العنصرية الحزبية، كما يمكن أن يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف مع اقتراب حفل تنصيب بايدن.

وحذرت المخابرات الأمريكية من أن المزاعم الكاذبة حول تزوير الانتخابات الأمريكية ستكون حافزًا مستمرًا للجماعات المتطرفة من أجل ارتكاب مزيد من العنف، وذلك في ظل خروج الحرس الوطني الأمريكي إلى واشنطن في استعراض غير مسبوق للقوة بعد اقتحام مبنى الكابيتول.

ويقول الخبراء إن عواصم الولايات التي تشهد قتالًا مثل ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا وأريزونا هي من بين أكثر الولايات عرضة لخطر العنف. ولكن حتى الولايات التي لا يُنظر إليها على أنها نقاط مشتعلة تتخذ الاحتياطات اللازمة تحسبًا لاشتعال القتال فيها.





وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن عددا من المتظاهرين المسلحين تجمعوا أمام مبنى الكابيتول في مدينة أوستن بولاية تكساس.





وقالت الصحيفة إن عددا من الأشخاص جمعوا أسلحة وغيرها من المعدات في موقف للسيارات بالقرب من مبنى الكابيتول في أوستن، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يرتدون سترات مموهة وقبعات رعاة البقر.





وبحسب الصحيفة، فقد شوهد رجال يرتدون سراويل كاكي وقمصان سوداء ويحملون مسدسات وعبوات وأجهزة راديو محمولة وأصفاد.





ويأتي هذا التجمع تزامنًا مع استعداد قوات إنفاذ القانون في الولاية لمظاهرة، كان من المقرر أن تبدأ ظهرا حسب التوقيت المحلي.





واعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا حاول الوصول إلى مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث كان يحمل مسدسا وأكثر من 500 طلقة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.





وقالت الشبكة نقلا عن مصادرها، إن الشرطة اعتقلت رجلا من ولاية فرجينيا، بينما كان يحاول عبور نقطة تفتيش وسط العاصمة واشنطن، مستخدما أوراقا مزورة.





وأوضحت أن الحادث وقع أثناء مرور الرجل من نقطة تفتيش في واشنطن قرب مبنى الكابيتول، حيث كان يحمل أوراق اعتماد مزيفة خاصة بحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.