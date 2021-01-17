فضيحة جديدة لواتساب.. ثغرة تكشف معلومة مهمة على بحث جوجل

لا يبدو أن مشكلات واتساب ستنتهي قريبا، ففي الوقت نفسه الذي يواجه فيه تطبيق المراسلات الأشهر حول العالم انتقادات كثيرة بسبب سياسة الخصوصية المحدثة له والتي ينص فيه أنه سيقوم بمشاركة بيانات مستخدميه مع موقع "فيسبوك"، والتي أدت فور الإعلان عنها لخسائر فادحة للشركة وملاحقات قانونية في عدة دول، أشارت بعض التقارير إلى فضيحة جديدة تكشف انتهاك "واتساب" لمعلومات مستخدميه.





قال موقع "india to day"، إن إصدار سطح المكتب من تطبيق "واتساب" كشف عن أرقام الهواتف المحمولة الشخصية للمستخدمين وأصبحت متاحة الآن على محرك بحث جوجل









وكان تطبيق التراسل خلال الأيام الماضية قد كشف أيضًا عن مجموعات واتساب على محرك البحث العالمي مما يعني أنه يمكن لأي شخص العثور على المجموعة والانضمام إليها من خلال البحث على جوجل.





ووفقا للقطات الشاشة التي شاركها الباحث في مجال الأمن السيبراني "راجيشكر رجاهريا"، يوم الجمعة، فإن تظهر فهرسة أرقام الهواتف المحمولة الشخصية لمستخدمي إصدار سطح المكتب من واتساب ظهرت عبر بحث جوجل.





وأوضح الباحث الأمني أن التسريب يحدث عبر "واتساب ويب" إذا كان شخص ما يستخدم التطبيق على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، حيث سيتم فهرسة أرقام الهاتف المحمول على بحث "جوجل" وهذه أرقام هواتف محمولة لمستخدمي أفراد وليست أرقام أعمال.





وقال راجيشكر: "إن هذا الأمر مقلق جدا لأن الكثير من المحترفين يستخدمون واتساب عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم".





وقبل أيام قليلة فقط، كانت روابط الدردشة الجماعية الخاصة بـ"واتساب" متاحة على بحث "جوجل" أيضًا، حيث قام محرك البحث بفهرسة روابط الدعوة لمحادثات مجموعات واتساب الخاصة، مما يعني أنه يمكن لأي شخص بسهولة الانضمام إلى مجموعات الدردشة الخاصة بعد البحث عن اسمها، لكن الآن تمت إزالة هذه الروابط.





وفي شهر نوفمبر عام 2019، ظهرت أيضًا محادثات مجموعات "واتساب" على بحث "جوجل" والتي أبلغ عن الثغرة باحث أمني وسرعان ما أصلحت شركة "فيسبوك" المالكة للخدمة المشكلة.