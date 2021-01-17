حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية



وبالفحص والمتابعه تبين تسريب غاز داخل شقة سكنية بالطابق الثانى بمبنى مكون من عدة طوابق، بطلخا ، أدى إلى حدوث صوت مرتفع ، اثار ذعر الاهالى وتسبب فى إنهيار أجزاء من العقار دون حدوث اية إصابات او وفيات.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامة.



