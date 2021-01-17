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محافظات

حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية

الأحد 17/يناير/2021 - 09:29 ص
ماسورة غاز
ماسورة غاز
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همت الحسينى
تسبب تسرب غاز بإحدى الشقق فى انهيار أجزاء من أحد المبانى السكنية بمركز طلخا التابع لمحافظة الدقهلية .

وورد إخطار لمديرية أمن الدقهليه يفيد بورود إشاره من إدارة النجدة بسقوط أجزاء من أحد المباني بطلخا .

وبالفحص والمتابعه تبين تسريب غاز داخل شقة سكنية بالطابق الثانى بمبنى مكون من عدة طوابق، بطلخا ، أدى إلى حدوث صوت مرتفع ، اثار ذعر الاهالى وتسبب فى إنهيار أجزاء من العقار دون حدوث اية إصابات او وفيات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامة.

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