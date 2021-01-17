حقيقة دوي انفجار سمع في الدقهلية

تسبب تسرب غاز بإحدى الشقق فى انهيار أجزاء من أحد المبانى السكنية بمركز طلخا التابع لمحافظة الدقهلية .
وورد إخطار لمديرية أمن الدقهليه يفيد بورود إشاره من إدارة النجدة بسقوط أجزاء من أحد المباني بطلخا .
وبالفحص والمتابعه تبين تسريب غاز داخل شقة سكنية بالطابق الثانى بمبنى مكون من عدة طوابق، بطلخا ، أدى إلى حدوث صوت مرتفع ، اثار ذعر الاهالى وتسبب فى إنهيار أجزاء من العقار دون حدوث اية إصابات او وفيات.
وورد إخطار لمديرية أمن الدقهليه يفيد بورود إشاره من إدارة النجدة بسقوط أجزاء من أحد المباني بطلخا .
وبالفحص والمتابعه تبين تسريب غاز داخل شقة سكنية بالطابق الثانى بمبنى مكون من عدة طوابق، بطلخا ، أدى إلى حدوث صوت مرتفع ، اثار ذعر الاهالى وتسبب فى إنهيار أجزاء من العقار دون حدوث اية إصابات او وفيات.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامة.