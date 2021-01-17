اليوم.. جلسة النطق بالحكم على 7 متهمين بقتل موظف ودفن جثته بحديقة موالح بطنطا

تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية ، اليوم، جلسة النطق بالحكم في محاكمة 7 متهمين بقتل موظف بالبنك الزراعي بقرية كفر مسعود مركز طنطا، والعثور على جثته مدفونة بحديقة موالح عقب اختفاء المجني عليه لأكثر من شهر عن منزله.









وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية الأسبق تلقي إخطارا من العميد مازن الرشيدي، مأمور مركز شرطة طنطا، منذ سنتين بورود بلاغ من المدعو صابر مصطفى رمضان، باختفاء شقيقه إبراهيم، الموظف بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، إحدى شركات البنك الزراعي، والمقيم بقرية كفر مسعود مركز طنطا البالغ من العمر 38 سنة، متزوج، ولديه طفل عندما ذهب إلى أرضهم الزراعية لريها ولم يعد إلى المنزل ولا يعلم أهله عنه شيئا وليس لديه خلافات مع أحد.





وكشف شقيق الضحية فى فى بلاغه الذي حمل رقم 4527 إداري مركز طنطا، بأن شقيقه حاول مع آخرين ري الأرض الزراعية، وفوجئ الجميع بوجود حجارة موضوعة عمدا داخل مجاري المياه تسد سريان المياه إلى الأرض وتوجه شقيقه ليلًا لرفع الحجارة واستئناف الري، إلا أنه غاب وطال انتظاره ولم يعد لأسرته فسارع شقيقه بتقديم البلاغ.





ونجح فريق بحث جنائي في كشف غموض الواقعه وتم العثور على جثة الشاب المختفي فى حديقة موالح فيما كشف أن نجل صاحب الحديقة استأجر 6 أشخاص لتخريب مزرعة بطاطس برشها بالمبيدات وردم مواسير المياه بها، إلا أن المجني عليه ظهر فجأة وتعرف عليهم فأجهز أحدهم عليه بالضرب بالشاكوش حتى فارق الحياة، وتم إخفاء جثته فى غرفة صرف صحى بالحديقة، كما توصلت تحريات فريق البحث إلى قيام شيخ ناحية سابق ونجليه ورابع بارتكاب واقعة إتلاف زراعات بطاطس مزروعة بقطعة أرض مستأجرة لأشخاص من قرية منيل الهويشات، وذلك عن طريق رشها بمبيدات كيماوية وردم مواسير مياه جوفية خاصة بها.





كما ضبط المتهمون واعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد إجبار مستأجرى الأرض الحاليين على تركها نظرًا لأن تلك الأرض تقع بزمام قريتهم وكانت مؤجرة لهم من قبل وضبط بحوزتهم رشاشتا مبيدات وبندقية خرطوش، وقررت النيابة حبسهم فى تلك الواقعة المحرر عنها المحضر رقم 4527/2019 إداري مركز طنطا.





وتبين من التحريات الأمنية لدي فريق البحث قيام كل من "السيد. ع"، ونجله أحمد، وابن شقيقه "إبراهيم. أ" و"وليد. أ" و"السعيد" و"على. م" بالاشتراك فيما بينهم في قتل المجني عليه، وذلك لمشاهدته لهم حال قيامهم ليلًا بردم ماسورة المياه الجوفية الخاصة بأرضه والتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور عليها خشية افتضاح أمرهم.





وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.





كما تم استخراج المتهمين المحبوسين في قضية إتلاف المحصول من محبسهم وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة.



