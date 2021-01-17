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تكنولوجيا

3 نصائح وحيل لحل مشكلة تعطل الواي فاي في الأندرويد

الأحد 17/يناير/2021 - 11:37 ص
3 نصائح وحيل لحل
3 نصائح وحيل لحل مشكلة تعطل الواي فاي في الاندرويد
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شيماء عبد المنعم
يمكن حل مشكلة تعطل الواي فاي في الأندرويد بطريقة سهلة للغاية، حيث يمكنك ببعض خطوات بسيطة حل مشكلة تعطل الواي فاي في الأندرويد، والتي تعد من المشاكل الشائعة التي يواجهها الكثيرون من مستخدمي هواتف أندرويد عند الاتصال بشبكة الواي فاي في المنزل أو العمل، وهو ما ينعكس سلبا على التصال بالإنترنت.


حل مشكلة تعطل الواي فاي في الأندرويد
نقدم إليك فيما يلي عض النصائح والحيل التي يمكنك استخدامها لحل مشكلة عدم اتصال الواي فاي في هاتفك الأندرويد:




أولا: التحقق من الإعدادات:
1. تأكد من تواجد هاتفك قريبا من نطاق جهاز التوجيه، للحصول على إشارة قوية.

2. قم بإيقاف تشغيل جهاز التوجيه لمدة 30 ثانية ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، لحل معظم المشاكل المتعلقة بشبكة الواي فاي.

3. للتأكد أن المشكلة غير متعلقة بهاتفك، جرب الاتصال بجهاز آخر مثل كمبيوتر محمول ومعرفة ما إذا كانت الشبكة تعمل أم لا.

4. إذا كان هاتفك متصلا بشبكة الواي فاي ولكن لا يوجد اتصالا بالإنترنت، فمن المحتمل أن تكون المشكلة متعلقة باتصال الإنترنت.


ثانيا: إعادة تشغيل الهاتف:
تستطيع التغلب على مشكلة عدم اتصالك بشبكة الواي فاي على هاتفك الأندرويد، عند إعادة تشغيل الهاتف الذكي الخاص بك لحل مشكلة صعوبة الاتصال بشبكة الواي فاي، اضغط مطولا على زر التشغيل بجهازك لإعادة تشغيل جهازك.


ثالثا: حذف شبكة الواي فاي:
تعتبر أحد أهم الحلول لإصلاح مشكلة عدم اتصال هاتفك الأندرويد بشبكة الواي فاي، هو أن جهازك لا يستطيع قراءة معلومات الشبكة، لذا قم بحذف شبكة الواي فاي ثم أعد إضافتها مرة أخرى، اذهب إلى الإعدادات Setting على هاتفك> انقر على خيار اللاسلكي والشبكات> ثم خيار الواي فاي Wi-Fi> احذف شبكة الواي فاي التي تحاول الاتصال به Remove This Network> ثم قم بإضافة كلمة السر لشبكة الواي فاي مرة أخرى.
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