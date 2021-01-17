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تعليم

كل ما تريد معرفته عن الأنشطة المدرسية ودورها في بناء شخصية الطالب

الأحد 17/يناير/2021 - 11:56 ص
لأنشطة المدرسية
لأنشطة المدرسية
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ياســـمين بدوي
الأنشطة المدرسية .. تعد من أكثر الركائز المهمة التي يهتم بها القائمون على العملية التعليمية في المدارس المصرية ، وذلك للدور الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب، وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية.

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الأنشطة المدرسية ودورها في تنمية الشخصية
أكد الخبراء التربويون أن هناك العديد من الدراسات العلمية ، أشارت نتائجها إلى المساهمات والآثار الإيجابية لـ الانشطة المدرسية على العملية التعليمية والتربوية بشكل عام ، وعلى سلوكيات التلاميذ بشكل خاص.

حيث أكدت الدراسات التربوية ، أن أهمية الانشطة المدرسية تكمن في: انها تساعد الطلاب على إكتشاف قدراتهم ومواهبهم وميولهم والعمل على تنميتها وصقلها ، وتعمل على تعميق القيم الدينية وترجمتها سلوكيًا ، وتعمل على تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة كالتعاون والتسامح وخدمة الآخرين والمنافسة الشريفة ، وبناء الشخصية المتكاملة مع تعزيز القيم الاسلامية وتطبيقها والتحلي بآدابها ، كما تساعد على حسن استخدام أوقات الفراغ بما يعود على الممارسين بالفائدة، والقدرة على التفريق بين أنواع النشاطات واختيار ما يعزز ويخصب حياتهم ، وتحقيق النمو البدني والعقلي من خلال توسيع الخبرات في مجالات متعددة ، و إتاحة الفرص للموهوبين وتشجيعهم على التفوق والابتكار ، و إشباع حاجات التلاميذ النفسية والاجتماعية.

كما تساعد الانشطة المدرسية التلاميذ على التخلص من بعض المشاكل النفسية والاجتماعية كالقلق والتوتر والانطواء والضغوط النفسية والخجل والإكتئاب ، وتساهم في تنمية العديد من الصفات الشخصية والعادات السلوكية الحميدة كالثقة بالنفس، والإتزان الإنفعالي، والتعاون، والتحدي، والمثابرة، والمنافسة الشريفة، وتحمل المسئولية، وإنكار الذات.....إلخ ، كما تنمي قدرة الطلاب على التفاعل مع المجتمع وتحقيق التكيف الاجتماعي ، و تنمي سمات القيادة والتبعية لدى الطلاب.

الأنشطة المدرسية ودور المعلم في تنميتها 
يلعب المعلم دورا مهما في الانشطة المدرسية ، حيث يكون مسئولا عن تهيئة البيئة المناسبة لمشاركة التلاميذ بالنشاط وتعاون المعلمين فيما بينهم، و توعية جميع التلاميذ بأهمية النشاط وأهدافه وأنواعه وكيفية اختيار ما يتلائم مع ميولهم ورغباتهم ، و توفير الإمكانيات الضرورية لتنفيذ الأنشطة وتوزيعها بشكل ملائم ، و معرفة نقاط الضعف والقوة في تنفيذ الأنشطة ، و استغلال جميع الإمكانيات المتاحة ، والقيام بعمل التقويم المستمر لجميع الأنشطة ، و تحفيز وتشجيع المشرفين على الأنشطة والمشاركين فيها ، و رفع التقارير المتعلقة بالنشاط المدرسي للإدارة المعنية.



أسس تنظيم الأنشطة المدرسية 
تتولى إدارة المدرسة الإشراف الكامل على كل نواحي النشاط المدرسي ، و تكون جميع الانشطة المدرسية خاضعة للنظام المدرسي ، وتتم بموافقة مدير المدرسة قبل تنفيذها ، و يتم تحديد أنواع النشاط بناءًا على الإمكانيات المتاحة بالمدرسة ( سواء كانت هذه الامكانيات مادية، أو مالية، أوبشرية ) وحسب حجم المدرسة واحتياجاتها وطاقاتها.

و تتعدد وتتنوع الأنشطة المدرسية بقدر الإمكان، لتلائم احتياجات وميول واهتمامات اكبر عدد ممكن من التلاميذ ، و يتم تحديد الأنشطة التي يسمح للطالب الواحد المشاركة فيها خلال العام الدراسي الواحد، وذلك وفقًا لإحتياجاته الفعلية ، ويختار التلاميذ أنواع الأنشطة المختلفة حسب ميولهم وقدراتهم وحاجاتهم، ويتم تسجيلهم دون تمييز ، وتتم مزاولة جميع الأنشطة داخل أسوار المدرسة، كلما أمكن ذلك، أما الانشطة التي تقام خارج المدرسة فيجب موافقة إدارة المدرسة وأولياء الأمور عليها .

ويتم وضع برنامج زمني لجميع الأنشطة المدرسية لتلافي التعارض أو التداخل بينها ولتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في المدرسة .

أنواع الانشطة المدرسية 
يوجد العديد من الأنشطة المدرسية التي يمكن ممارستها في المدارس ، فهناك الأنشطة الرياضية التي تضم المسابقات والألعاب الرياضية ، وهناك الأنشطة الثقافية التي تشمل انشطة المطالعة والقراءة والمسابقات الثقافية ، وهناك الانشطة الدينية التي تشمل أنشطة مسابقات حفظ الأحاديث النبوية والسور القرآنية ، وهناك الأنشطة العلمية التي تشمل اجراء التجارب العلمية والمسابقات ذات الاسئلة العلمية ، وهناك الأنشطة الفنية التي تشمل انشطة الرسم و الغناء و التمثيل ، وهناك الأنشطة الترفيهية التي تشمل الرحلات المدرسية، وهناك الانشطة التطوعية التي تشمل انشطة تنظيف وتجميل مرافق المدرسة.
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