كل ما تريد معرفته عن الأنشطة المدرسية ودورها في بناء شخصية الطالب

الأنشطة المدرسية .. تعد من أكثر الركائز المهمة التي يهتم بها القائمون على العملية التعليمية في المدارس المصرية ، وذلك للدور الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب، وتنميتها بمختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية.





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الأنشطة المدرسية ودورها في تنمية الشخصية

أكد الخبراء التربويون أن هناك العديد من الدراسات العلمية ، أشارت نتائجها إلى المساهمات والآثار الإيجابية لـ الانشطة المدرسية على العملية التعليمية والتربوية بشكل عام ، وعلى سلوكيات التلاميذ بشكل خاص.





حيث أكدت الدراسات التربوية ، أن أهمية الانشطة المدرسية تكمن في: انها تساعد الطلاب على إكتشاف قدراتهم ومواهبهم وميولهم والعمل على تنميتها وصقلها ، وتعمل على تعميق القيم الدينية وترجمتها سلوكيًا ، وتعمل على تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة كالتعاون والتسامح وخدمة الآخرين والمنافسة الشريفة ، و بناء الشخصية المتكاملة مع تعزيز القيم الاسلامية وتطبيقها والتحلي بآدابها ، كما تساعد على حسن استخدام أوقات الفراغ بما يعود على الممارسين بالفائدة، والقدرة على التفريق بين أنواع النشاطات واختيار ما يعزز ويخصب حياتهم ، و تحقيق النمو البدني والعقلي من خلال توسيع الخبرات في مجالات متعددة ، و إتاحة الفرص للموهوبين وتشجيعهم على التفوق والابتكار ، و إشباع حاجات التلاميذ النفسية والاجتماعية.





كما تساعد الانشطة المدرسية التلاميذ على التخلص من بعض المشاكل النفسية والاجتماعية كالقلق والتوتر والانطواء والضغوط النفسية والخجل والإكتئاب ، وتساهم في تنمية العديد من الصفات الشخصية والعادات السلوكية الحميدة كالثقة بالنفس، والإتزان الإنفعالي، والتعاون، والتحدي، والمثابرة، والمنافسة الشريفة، وتحمل المسئولية، وإنكار الذات.....إلخ ، كما تنمي قدرة الطلاب على التفاعل مع المجتمع وتحقيق التكيف الاجتماعي ، و تنمي سمات القيادة والتبعية لدى الطلاب.





الأنشطة المدرسية ودور المعلم في تنميتها

يلعب المعلم دورا مهما في الانشطة المدرسية ، حيث يكون مسئولا عن تهيئة البيئة المناسبة لمشاركة التلاميذ بالنشاط وتعاون المعلمين فيما بينهم، و توعية جميع التلاميذ بأهمية النشاط وأهدافه وأنواعه وكيفية اختيار ما يتلائم مع ميولهم ورغباتهم ، و توفير الإمكانيات الضرورية لتنفيذ الأنشطة وتوزيعها بشكل ملائم ، و معرفة نقاط الضعف والقوة في تنفيذ الأنشطة ، و استغلال جميع الإمكانيات المتاحة ، والقيام بعمل التقويم المستمر لجميع الأنشطة ، و تحفيز وتشجيع المشرفين على الأنشطة والمشاركين فيها ، و رفع التقارير المتعلقة بالنشاط المدرسي للإدارة المعنية.







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أسس تنظيم الأنشطة المدرسية

تتولى إدارة المدرسة الإشراف الكامل على كل نواحي النشاط المدرسي ، و تكون جميع الانشطة المدرسية خاضعة للنظام المدرسي ، وتتم بموافقة مدير المدرسة قبل تنفيذها ، و يتم تحديد أنواع النشاط بناءًا على الإمكانيات المتاحة بالمدرسة ( سواء كانت هذه الامكانيات مادية، أو مالية، أوبشرية ) وحسب حجم المدرسة واحتياجاتها وطاقاتها.





و تتعدد وتتنوع الأنشطة المدرسية بقدر الإمكان، لتلائم احتياجات وميول واهتمامات اكبر عدد ممكن من التلاميذ ، و يتم تحديد الأنشطة التي يسمح للطالب الواحد المشاركة فيها خلال العام الدراسي الواحد، وذلك وفقًا لإحتياجاته الفعلية ، و يختار التلاميذ أنواع الأنشطة المختلفة حسب ميولهم وقدراتهم وحاجاتهم، ويتم تسجيلهم دون تمييز ، و تتم مزاولة جميع الأنشطة داخل أسوار المدرسة، كلما أمكن ذلك، أما الانشطة التي تقام خارج المدرسة فيجب موافقة إدارة المدرسة وأولياء الأمور عليها .





ويتم وضع برنامج زمني لجميع الأنشطة المدرسية لتلافي التعارض أو التداخل بينها ولتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في المدرسة .







أنواع الانشطة المدرسية