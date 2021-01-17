ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نهائي السوبر الإسباني.. تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو

الأحد 17/يناير/2021 - 03:01 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
Advertisements
محمد السعيد
استقر رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة بشكل كبير على تشكيل برشلونة الأساسي، لمواجهة أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب لا كارتوخا، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقا للعديد من التقارير فإن ليونيل ميسي سيشارك بصورة أساسية في مباراة اليوم، بعد غيابه عن مباراة ريال سوسيداد الماضية، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية في الساق اليسرى.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بلباو، وفقا لصحيفة "سبورت" المقربة من البلوجرانا:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا  - لينجليت - أراخو - ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس -  دي يونج - بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي  - عثمان ديمبي - أنطوان جريزمان.

وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد 3 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي  1 - 1، بينما صعد أتلتيك بلباو بعد التغلب على ريال مدريد بنتيجة 2 - 1.

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد  4 - 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السوبر الإسباني.. ريال مدريد يسعى لتخطي عقبة بلباو وحجز موعد مع برشلونة في النهائي

قناتان مفتوحتان على النايل سات تنقلان مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو بـ السوبر الإسباني

«الشيرنجيتو» يكشف موقف ميسي من المشاركة في نهائي السوبر الإسباني

برشلونة يعلن رسميًا عن 3 مرشحين لرئاسة النادي الكتالوني

مدافع أتلتيك بلباو: أتمنى غياب ميسي عن نهائي السوبر الإسباني

ميسي يفاجئ كومان بطلب قبل نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ.. فيديو

هديكي بالجزمة .. تفاصيل فيديو إساءة رئيس حي ثالث الإسماعيلية لمواطنة

مكناش بنسمع غير صويت.. شوبير: الزمالك أخرس الألسنة بشأن أزمة سانت إيتيان

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

لمدة 8 ساعات.. سيدة تجري عملية استئصال لورم بالمخ دون تخدير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية